對於永大經營積效這麼好的公司，當傳出公司派需要奧援時，有不少企業也都逃出橄欖枝，據悉，當年除了日立，永大股東的「OTIS」（美國奧的斯電梯公司）及瑞士「迅達電梯公司」，都有意成為許作立的盟友，掌握永大的經營權，許作立最後選擇日立這位「老夥伴」。

去年日立公告以每股65元，收購永大機電。

一名永大退休老員工說，永大成立時，日立就是持股20％的大股東，以技術合作方式在台灣產製電梯，永大曾經增資一次，日立當時沒有跟進，股權稀釋剩下10％，不過雙方關係都還不錯，「永大赴大陸後，計畫用自己的技術成立品牌，日立認為此舉會壓縮到技術授權收益而不悅，彼此關係漸漸疏遠。」

在2019年臨時股東大會上，永大員工抗議市場禿鷹企圖吃下公司。（圖／報系資料照）

另一名永大老主管則指出，許作立找上日立「託孤」，是因為「全部豁出去」，「一是對堂弟許作名的痛心，二是無財也沒心力面對這場前所未有的經營權難題。」

日立原本就是永大創始股東之一，去年公告以每股六十元收購永大後，就一路吃到過半，計劃全部收購後下市。（圖／報系資料照）

知情人士表示，許作名去年成功以持股少數拿下經營權後，日立以大股東身分提出「財務部門由日立這方人員進駐」等數項要求，許作名連一項都沒答應，雙方之間已經沒有信任感，「日立極有可能在明年一月召開臨時股東會，並進行董事會改選，趁機換掉許作名。」

此外，該知情人士從「資金」角度分析後認為，「寶佳錢多，但也沒有日立多！」他表示，寶佳集團副總裁林家宏操盤的300億投資規模，已投資許多案子，每個案子能分多少？絕不可能像日立一樣拿出100億元。「最好的局勢是兩邊坐下來談，寶佳要的並不是經營權，而是經營績效，這一點與日立看重永大是會賺錢的公司，如出一轍。」

面對日立來勢洶洶，許作立等當權派該如何應變？一位熟悉公司經營權的法界人士表示，「當權派可以透過私募方式增加持股，稀釋對手股權，但此方法須經股東會特別決議，而就目前持股來看，當權派只有約2成，對手卻有約5成，雙方落差不小，私募成局難度頗高。」

針對永大經營權之爭，許作名表示：「過去的事就無須再提及，作為一個企業家，應該注重現在公司治理與著眼未來目標。如何讓永大重返2013年至2014年全球前10大電梯品牌榮景，才是念茲在茲的目標，過往的『事』早已拋諸腦後。」

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(中時新聞網)