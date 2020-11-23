2003年成立的台北市「關愛之家協會」，專門收容愛滋感染者和沒有國籍的黑戶寶寶，在歷經被居民驅趕、議員要求關門等風波後，創辦人楊婕妤不畏磨難，不僅獲頒「醫療奉獻獎」、「最佳愛滋助人者獎」等獎項，17年來更幫助300多位黑戶寶寶成功返鄉，如女俠般仗義拔刀的無私精神令人動容。

11月初，台北天氣轉涼，位在文山區興隆路的關愛之家物資集中站，幾名工作人員正七手八腳，忙著檢視10多箱民眾送來的尿布。其中，人稱楊姐的關愛之家創辦人楊婕妤（64歲）拿起尿布細細查看，發現全是過期品、有些還長出發霉的黑點，楊姐惋惜嘆氣「這尿布怎麼包在孩子的屁屁上，真可惜」。

山坡上的社區民宅是關愛之家的所在地，也是楊姐的住處，她才剛走進門便熱情大喊「盼盼，我的寶貝，放學啦！」楊姐口中的盼盼（化名，10歲）是個全身癱在治療椅上孩子，剛從特殊學校放學，因為罹患小腦症，四肢癱軟，無法說話也無法自理生活，只能勉強發出一些無法分辨的聲音。

小腦症患者盼盼（化名），他的媽媽是名愛滋病患者，生下盼盼後因案入獄服刑，楊姐把他當心頭肉疼惜，兩人相伴10年。（圖／黃耀徵攝）

盼盼媽媽是名愛滋病患者，因吸毒坐牢，入獄前生下盼盼，「我從醫院把剛出生的盼盼抱回來，這10年來他每天都跟我一起睡」，楊姐每晚得摸黑起床2、3次幫盼盼清痰，就怕痰進入肺部得住院。看著盼盼一天天長大，楊姐一臉滿足，「盼盼媽媽假釋後只來看過他1次，但沒關係，盼盼就是我的心頭肉，我的孩子！」

除了盼盼外，關愛之家每年照顧上百名愛滋病感染者，此外，17年來更陸續幫助300多個黑戶寶寶回到他們的國家，「有人需要我，我就在！」楊姐說自己個性很像小說中的女俠，路見不平拔刀相助。她說自己初衷不變，未來將繼續幫助沒錢、無處可去的各國籍人士，「政府無法幫上忙的地方，我就是這些人的避風港。」

關愛之家的孩子們圍繞著楊姐，親密地喊她咪咪（媽咪），孩子們的童稚笑容，就是讓楊姊堅持下去的動力。（圖／楊婕妤提供）

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(中時新聞網)