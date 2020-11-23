關愛之家的創辦人楊婕妤（楊姐，64歲），從小生長在清寒家庭，再加上自己離婚後以單親媽媽的身分拉拔長大一對兒女，嘗盡人生酸甜苦辣的她，最懂逆境的人們內心的苦痛。尤其，當年她因緣際會幫助1名感染愛滋病、被趕出家門的男大生，她發現愛滋患者們的無助，從此下定決心奉獻自己的所有心力，守護這群社會邊緣人。

楊姐回憶，1986年她認識1名男大生，2人成了忘年之交，不過隨著男大生被診斷出罹患愛滋病，家人不諒解而將他趕出門。楊姐很是心疼，於是在自己家中挪出1間空房，和他如同家人一起生活。

這個事件震撼楊姐的心，她清楚看見愛滋病患者們的無助，後來接連認識更多感染者後，她開始提供吃、住甚至幫忙尋找醫療資源，就這麼一個傳一個，楊姐的家意外成為愛滋病患者的「中途之家」，由於人數不斷往上增加，2003年楊姐乾脆成立「關愛之家協會」。

從愛滋病患者到外籍勞工，再到黑戶寶寶，「關愛之家」創辦人楊婕妤以女俠般無私大愛精神，為社會邊緣人打造避風港。（圖／楊婕妤提供）

除了照顧愛滋病感染者，關愛之家也收容外籍移工所生下，沒有台灣身分的「黑戶寶寶」。目前，關愛之家這個大家庭有個新「報到」的黑戶寶寶「小喬治」，他今年1歲5個月，1雙大眼惹人疼愛。

喬治媽媽是名逃逸外勞，在山上當採茶工賺錢，但生下喬治後，帶著小孩到處躲警察，10月中來到關愛之家尋求協助。「我生下小孩後很害怕，在台灣我是外國人，沒人肯幫我，來這裡（關愛之家）後，我終於能帶寶寶回家。」

在楊姐幫忙下，喬治媽媽已經去自首，現在每天到移民署報到，目前正在等小孩的出生證明，以及移民署發的通行證，就可帶喬治回印尼展開新生活。看著喬治媽媽這對母子，一旁的楊姐溫暖微笑「我以前的夢想是開育幼院，沒想到因緣際會，意外幫助了許多『社會邊緣人』」。

楊姐因丈夫婚外情離婚後成為單親媽媽，她毅然決定帶著孩子從高雄到台北開始新生活。（圖／楊婕妤提供）

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(中時新聞網)