關愛之家因為收容照顧愛滋病感染者，較為敏感，一路走來曾受到部分民眾不贊同甚至驅趕，也歷經議員要求關門熄燈等狀況。甚至，2006年關愛之家因為捐款不足差點關門，創辦人楊婕妤（楊姐，64歲）捨不得愛滋寶寶挨餓，她偷了1罐奶粉，卻失風被逮。不過，這起事件被媒體報導後，反倒凸顯關愛之家的窘境，讓許多善心人士慷慨解囊捐款、捐物資。

關愛之家協會位在文山區，是1幢4層樓的房子，曾經一度收容近80人，不過由於照顧的人數越來越多，如何養得起這麼多張嘴是個問題，因為捐款少的可憐，關愛之家在2006年一度面臨斷炊。

令人鼻酸的是，因為沒錢買奶粉給愛滋寶寶吃，楊姐竟在藥局偷了1罐奶粉、2包濕紙巾，當場被逮。楊姐回想當年的種種不禁紅了眼眶，但這個看似「危機」的事件，卻意外成為協會的轉機，善款、物資及時湧入，也讓關愛之家度過難關。

關愛之家在2006年一度斷炊，當時為了繼續照顧愛滋寶寶，楊姐在藥局偷了一罐奶粉、兩包濕紙巾，當場被逮還上了新聞。（圖／翻攝自TVBS新聞）

經費的問題稍獲緩解，但另個問題又來了，關愛之家專門收容照顧愛滋病患的消息傳開後，協會所處的社區管委會修改規定，打算將協會趕出社區。部分居民人心惶惶，甚至不只一次成群結隊到關愛之家，大聲怒吼要他們「滾出去。」連楊姐走在社區，常有鄰居酸言酸語「這孤行獨市，妳賺翻了！」不過，也有民眾默默將奶粉等物資放在門口，援助協會。

就這樣，社區居民抗議關愛之家持續2年多，最後在立法院針對《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》緊急修法後，才保住關愛之家能繼續存在社區內。雖然有法令保障，為了不傷和氣，楊姐將成人愛滋病患者遷移到中和及屏東2處，關愛之家則改為「婦幼部」，專門收容外籍移工婦女和黑戶寶寶。

2006年「關愛之家」一度遭法院判決必須遷離現址，國內35個愛滋、人權團體舉行記者會出面聲援。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)