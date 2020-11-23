位在文山區的關愛之家每年持續照顧上百位愛滋病患者，此外，17年來更幫助300多位「黑戶寶寶」回到家鄉，關愛之家的創辦人楊婕妤（楊姐，64歲）宛如這群社會邊緣人的媽祖。楊姐自述自己離婚後撫養一對兒女，經歷過人生低潮，最懂社會邊緣人的痛在那裡。楊姐一路守護著這群人，她就是弱勢的避風港「有人需要，我就在！」

回憶起自己成長過程，楊姐表示「我出生在清寒家庭，上頭有5個哥哥3個姐姐，我排行老么，家中全靠媽媽1個人養家。」父親罹患精神官能症，裁縫師媽媽辛苦的一針一線縫製衣服，養大9個小孩，每當父親發病，脾氣一來就砸毀店面玻璃窗，滿地碎片夾雜孩子們的尖叫哭喊聲。

長大後，因家裡太窮沒錢念大學，楊姐只念到高商廣告設計科畢業。21歲那年找到另一半，原以為能擁有自己幸福的小家庭，孰料婚後6年因為丈夫外遇而離婚。

小時候的貧困生活，到自己當單親媽媽帶著1對兒女北上生活，「自己經歷過低潮，最了解身處困境的人們痛在哪！」種種辛酸沒擊垮楊姐的樂觀，反倒成為她立定志向助人的養分。

「關愛之家」創辦人楊婕妤，如女俠般無私大愛精神，幫助上百名愛滋病感染者以及黑戶寶寶。（圖／黃耀徵攝）

17年來，楊姐不僅陸續幫助300多個黑戶寶寶回到他們的國家，也因每年照顧上百名愛滋病感染者，而受到肯定，2010年獲得行政院衛生署疾病管制局第10屆最佳愛滋助人者獎，也在2006年拿下厚生基金會第16屆「醫療奉獻獎」，楊姐也是首位非醫療人士獲得此1獎項。

「有人需要我，我就在！」楊姐說自己個性很像小說中的女俠，路見不平拔刀相助。她說自己初衷不變，未來將繼續幫助沒錢、無處可去的各國籍人士，「政府無法幫上忙的地方，我就是這些人的避風港。」

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(中時新聞網)