小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（23日）新聞重點。

【1】討厭民進黨 又成全台最大黨

今年秋鬥很不一樣，許多媒體人到現場聲援，中天主播更全員到場，他們和其他員工一同在凱道上傳遞心聲，痛批蔡英文總統仗著817萬民意開放萊豬、踐踏民意，中天頭條開講主持人林嘉源更說，「討厭民進黨」再度成為台灣最大黨。

【2】中捷連接器軸心斷裂 前所未聞

台中捷運21日發生列車重大故障並暫停試營運，中捷公司與廠商展開檢修，確認異常情況為「半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，此情況從未發生過，原因仍待分析；中捷昨指出，故障零件已更換，將全面檢修其餘列車情況，若事故報告出爐確認為單一個案，2、3天內可逐步恢復試營運。

【3】峰會快閃不告別 川普忙打小白球

20國集團（G20）峰會21日登場，今年因疫情關係，採視訊方式舉行，由輪值主席國沙烏地阿拉伯國王薩爾曼主持，美國總統川普也在視訊會議上現身。儘管這有可能是川普最後一場G20峰會，他不僅未向其他領導人預作告別，反而稱期待跟他們「長期合作」，暗示他堅不承認敗選。此外，他短暫現身致詞後便快閃，趕赴高爾夫球場打他最愛的小白球。

【4】高雄舊管線養出天坑 上路像踩雷

汙水下水道老舊破損、容易沖刷地基成「天坑」，高雄市汙水下水道管線總長1500餘公里，逾齡老舊汙水管迄今還有37公里待修，但水利局每年短缺的維護經費根本追不上汙水管接管、老化速度，就算添加工務預算，全數修復最快也要10年，民眾只要上路，就等於走在地雷區。

【5】李安馬拉松慶功宴 一晚趕8場

國際大導演李安今年仍按照慣例，到《孤味》、《男兒王》、《同學麥娜絲》、《無聲》、《刻在你心底的名字》、《親愛的房客》、《消失的情人節》等金馬慶功宴感謝所有影人熱情參與金馬獎，也成為今年14個劇組、8場慶功宴的最高潮！李安直到22日清晨近5點才結束「馬拉松慶功宴」，搭車返飯店休息，投入金馬獎超過12小時，誠意、毅力和體力可說是影壇無人能比的表率。

(中時新聞網)