猶他爵士不意外砸錢綁住了明星後衛米契爾(Donovan Mitchell)，5年最高1.95億美元的續約，其中1.63億美元保障薪資。ESPN「沃神」報導，如果米契爾在新球季(2020-21)打進聯盟前三隊，合約就可依規定漲到1.95億美元！

米契爾2017年選秀被金塊抽中並馬上賣給爵士，今年正好是他這個梯次的新人續約的時刻(新人合約的第4季)，聯盟有20多人符合續約資格。爵士端出最大合約給米契爾，依規定是團薪上限的25%，1.63億美元。如果他接下來達標超級新星條件(MVP、最佳防守球員、聯盟前三隊任一者)就可將合約擴充到團薪上限的30%，1.95億美元。

爵士先前與米契爾的合約是4年1450萬美元，後面兩年還是球團選項，通常表現不佳的新人會在這階段被球隊放棄，當然爵士毫不考慮就連續行使球團選項留下米契爾。他身高185公分不算高，但生涯3季場均22.7分、4.1籃板、4.0助攻。特別是今年季後賽與金塊7場大戰，與對手賈瑪莫瑞(Jamal Murray)互別苗頭，兩度飆破50分。

新球季的米契爾仍是舊合約最後一年，約500萬美元，他要2021-22球季才開始領他的千萬年薪，持續到2026年。

(中時新聞網)