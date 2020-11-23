因前行政院發言人丁怡銘「烏龍踢爆」而受矚目的《皇家傳承牛肉麵》店，近日遭熱心民眾檢舉調理包來自地下工廠，隨即被稽查，但也讓不少民眾質疑「還未秋後就算帳」。對此，「宅神」朱學恒在臉書大酸，這位檢舉的民眾一定極為熱心，熱心到非常專業的地步，連他都比不上了！

皇家傳承牛肉麵店遭民眾爆料，位在新莊的食品加工廠並未登記，且新北市經發局前往稽查時不願配合受檢；皇家傳承牛肉麵總經理陳家斌後來澄清是誤會，表示只是一樓加工區需要穿著安全的服裝避免污染食材，已與相關單位約好時間再次檢查。

朱學恒則在臉書發文表示，檢舉民眾有多專業有多熱心呢？讓他打個字說明一下：首先早在16日就有熱心民眾檢舉皇家傳承排放油煙，但因為檢查過後沒有問題，所以該位熱心民眾第一發沒有擊中。

朱學恒譏諷，然後第二次的熱心民眾呢，不能只是吃現場牛肉麵，因為工廠登記處所只有寫在調理包上面。所以這位熱心民眾必須購買調理包（不知道有沒有一百份），然後仔細研讀上面寫的地址，才能發現工廠是在新北市新莊區的某處上。

朱學恒酸，但是如果這位熱心民眾不夠專業，跟他一樣只是去查經濟部的食品業者登錄字號，這位民眾會發現其實皇家傳承有登記啊，有登錄工廠和食品製造場所；但就是因這位熱心民眾「又熱心又專業」，才會知道不能只查食品業者登錄字號，要去查經濟部工業局的工廠公示資料，然後查完之後，還要知道這個檢舉要找新北市的經發局檢舉，不是找食安單位新北市衛生局。

「然後這位民眾找了新北市經發局之後，還要立刻專業的投書媒體叫它報獨家，順帶下了一個地下工廠的關鍵字攻擊」。這麼專業的手段，讓朱學恒都大驚「你說這熱心民眾是不是專業，專業到我都比不上了」！

(中時新聞網)