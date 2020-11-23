「2020年世界互聯網大會．互聯網發展論壇」22日於中國大陸浙江省烏鎮揭幕，鴻海(2317)旗下FII工業富聯(601138.SH)由「智慧製造＋工業互聯網」雙輪驅動戰略出發，預計展出多型態的解決方案等落地應用成果。

受新冠肺炎疫情影響，「2020年世界互聯網大會」今年取消舉辦，改由組委會主辦論壇替代。今年論壇主題為「數位賦能共創未來－攜手構建網路空間命運共同體」，為期3天的活動採實體及虛擬方式雙軌進行，展現各國網路發展新趨勢。

而隨著5G、工業互聯網等新型基礎設施進一步完備，各產業均將因此迎來嶄新機會。此次除了安排多場論壇，探討世界網路最新發展趨勢和前瞻技術外，現場則將重點展示人工智慧（AI）、雲運算、大數據、區塊鏈等新技術及應用。

FII工業富聯此次以「智慧製造＋工業互聯網」雙輪驅動戰略出發，預計展出包括燈塔工廠、智慧製造軟硬整合解決方案、區域互聯網平台、物聯智慧城市成果、精密工具與刀具雲、柔性物流解決方案等多項最新發展。

而在大會主秀之一的「工業互聯網的創新與突破」論壇中，FII工業富聯董事長李軍旗將暢談傳統製造邁向新智造的轉變過程中，產業會遇到什麼變革與機遇，數據長（CDO）劉宗長亦將深入探討工業互聯網技術與平台應用，如何協助產業價值升級。

工業富聯表示，公司在工業互聯網領域累積的技術優勢和產業基礎，不僅可適用於整個生態鏈的管理科學化和決策智慧化，在入股鼎捷軟體後更有利於精進應用工業軟體管理經驗。與騰訊雲的戰略合作協定，亦將共同帶動各場景應用，促進工業AI等新技術應用落地。

(時報資訊)