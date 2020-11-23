金管會與金融總會聯合各金融周邊機構，自今（23）日起展開為期1周的「2020年台灣金融周」，透過結合有獎徵答、各式競賽及在地美食活動等豐富多元趣味的內容，舉辦多場金融知識宣導活動，期望增進全民學習金融知識、提升全民金融素養。

金管會表示，「2020年台灣金融周」主要區分為3大類活動及講座進行，歡迎民眾申請參訪股票博物館等金融機構，以及透過金管會金融智慧網、櫃買影音專區與投資人知識網等平台，持續學習金融知識一同響應。

金融知識宣導活動及講座方面，金融消費評議中心24～25日在新北市舉辦「樂齡生活好聰明講座」，提醒民眾正確金融消費及樂齡理財觀念。金融總會28日將在嘉義縣舉辦「2020年金融服務愛心公益嘉年華」，舉行金融知識宣導闖關、獎品摸彩與美食小吃等豐富活動。

金融知識競賽活動部分，證交所為提升大專學生對證券市場的認識及投資理財正確觀念，「校園證券投資智慧王」金融知識競賽活動已自9月30日起開跑，預計將持續舉行至12月24日止。

至於金融知識有獎徵答活動方面，期交所為增進社會大眾對「英國富時100期貨」的認識，自9日起舉辦「富時100期貨福爾摩斯解謎有獎徵答」，依活動指示參加趣味答題活動，即可獲得抽獎機會，活動將舉行至12月6日止。

證交所為協助大眾了解指數投資證券（ETN）商品特性及交易方式，自16日起至年底舉辦「投資人ETN有獎徵答」，預計總中獎人次將高達2850人。金融總會本周舉辦「金總BINGO大挑戰」，以賓果遊戲協助民眾建立正確投資理財觀念，並增進對金融周邊機構了解。

此外，證交所、期交所、櫃買中心及集保結算所等單位亦將於本周聯合舉辦「年輕人投資風險宣導」答題好禮限時抽活動，提供活潑有趣的網路闖關遊戲，每日皆可答題參加抽獎，希望藉此增進全民學習金融知識、提升金融素養。

(時報資訊)