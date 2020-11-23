司法院大法官日前針對受刑人假釋後再犯輕罪，一律撤銷假釋，宣告部分違憲。不少受刑人為此紛紛向法院尋求司法救濟。當中最特別者，是曾為盜匪案死囚，獲檢察總長「槍下留人」後更審改判無期徒刑，創下司法史上首例的受刑人張志文，他在假釋6年後因吸毒被判刑2月，遭撤銷假釋服殘刑，日前向法院聲明異議尋求救濟。

司法院大法官日前作出796號解釋，認定受假釋人受緩刑或6個月以下有期徒刑宣告，一律撤銷假釋，違反憲法比例原則，宣告即日起失效。各監所數百名有此遭遇的受刑人，紛紛向各地法院聲明異議，請求撤銷檢察官的執行指揮書。

其中，因違反懲治盜匪條例案件，被判無期徒刑確定的張志文，他在服刑17年多後，於2012年5月假釋出監，但他去年因照料住院女友、車禍止痛而染毒被判刑2月，今年6月遭檢察官撤銷假釋，須執行殘刑25年。他在釋憲後，已向地方法院聲明異議，但遭駁回確定，不過，法官提醒他應向高院聲請才對。

依據最高檢察署資料，張志文曾是因盜匪案判死定讞的死囚，2001年4月2日法務部簽准張死刑令，依法3天內要執行，但當時檢察總長盧仁發發現張所犯的是唯一死刑之罪，依規定應強制辯護，但案卷中卻無辯護書狀，違背法令，決定「槍下留人」。

盧仁發並2度為張提非常上訴；張因此獲發回更審，最後改判無期徒刑確定，並獲假釋出監。張志文是司法史上首件判決死刑定讞，經非常上訴獲得更審救濟成功的案例。

據最高檢資料顯示，張是歷年執行死刑中，5起罕見在臨槍決前「槍下留人」的1例，且是史上唯一的「槍下逃生」者，其餘4名死囚最終難逃國法制裁，均已槍決伏法。

(中時 )