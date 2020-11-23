就算都已找來麥修斯、薛洛德、哈瑞爾等好手，湖人補強動作仍不停歇！根據《紐約時報》資深記者史坦23日爆料，正在全力追逐已成自由球員的暴龍中鋒馬克蓋索，湖人現在打算把麥基交易出去，企圖創造更多薪資空間吸引蓋索加盟。

也難怪湖人想把麥基交易出去，換取更多薪資空間或籌碼，因為目前馬克蓋索已經把自己想要加盟的球隊對象，縮小到只剩暴龍與湖人兩隊，只要湖人可以提出更加優渥的加盟條件，蓋索就有可能答應加入湖人，也讓衛冕軍變得更強大。

根據史坦收到線報，目前尼克很有興趣招募麥基，或許有可能跟湖人提出交易，由於麥基才剛執行自己跟湖人最後1年的425萬美元球員選項合約，所以湖人想要放棄麥基，就只剩交易一途，接下來就看尼克是否真的願意跟湖人換來麥基。

有趣的是，眼見湖人不斷挖角馬克蓋索，暴龍一方面想要全力慰留蓋索，另一方面也對湖人前鋒馬基夫莫里斯很感興趣，等同是暴龍與湖人雙方都在彼此挖角，完全就在比較雙方總管在交易操作上面的功力，但無論如何還是湖人比較有利。

(中時 )