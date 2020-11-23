台北地方法院對元太(8069)二名前經理人涉及元太科技三家子公司購買Giant Crystal Universal Development Inc.（GC公司）發行可交換公司債美金850萬元，違反證券交易法案件，一審判決元太前董事長劉思誠有罪，元太發出聲明表達遺憾。

元太指出，元太子公司投資850萬美元予GC公司案，該投資案為劉思誠考量公司與股東最佳利益後所做決定。元太三家子公司PVI Global、Dream Universe、Tech Smart於民國106年8月將GC公司發行之海外擔保交換公司債850萬元美金，加計利息約美金389萬元，共計美金1,239萬元，全數收回，為公司帶來高額獲利，元太並無遭受任何損害。

元太認為，前董事長劉思誠當時秉持專業及誠信原則，以替公司及股東創造最佳獲利的考量下，做出合理商業判斷及投資決策，絕無任何違法犯罪之意，對於替元太全體股東賺得高額收益，卻因此背負有罪判決，元太深感遺憾，並將全力支持及協助爭取清白。

(時報資訊)