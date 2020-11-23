遠雄集團搶攻後疫情時代國旅商機，旗下遠雄遊憩休閒事業創立輕奢華青旅品牌「OLAH悅樂旅店」，落腳花蓮的首處據點已於19日正式開幕，目標首年平均房價達2800～3000元，平均住房率達70％，並在5年內於全台開出10處據點。

這是遠雄集團續遠雄來(2712)後，睽違19年再拓飯店品牌版圖。展望後市，遠雄位於高雄亞洲新灣區的豪邸複合式酒店「遠雄 THE ONE」，已與洲際酒店集團（IHG）簽約，預計將掛上「高雄洲際酒店」品牌、於明年第三季開幕迎賓。

「OLAH悅樂旅店」定位為塑造兼具飯店房型與背包客鋪位的輕奢華青旅，鎖定追求符合預算與獨特旅遊體驗的年輕世代。首間花蓮悅樂旅店設有34間客房及30床舖位，以落於5.6～8坪的5種房型，提供2人與4人的不同住宿選擇，自8月18日起先行試營運。

花蓮悅樂旅店前身為喜臻飯店，步行10分鐘可抵達東大門夜市等熱門景點。飯店規畫自動入住設備、全館免費WiFi、藍芽音響、共享廚房、書房、交誼互動大廳、自助洗衣房、空中花園、免費租借單車等特色服務，平日最低740元起，目標打造為花蓮最潮旅店。

遠雄遊憩休閒事業副董事長武祥生表示，悅樂旅店有別於傳統飯店框架，融合永續環保理念、共享空間彈性、地方民宿的獨特在地體驗，希望藉由朋友款待朋友的服務傳遞，讓悅樂旅店能成為新世代旅客分享快樂及關懷彼此的場域，為到訪旅客留下難忘的住宿體驗。

武祥生指出，訂位為輕奢華青旅的悅樂旅店，將以承租改造、投資併購及購地自建等多元方式發展連鎖體系，將陸續插旗台中、高雄等地開出據點，目標5年內在全台開出10處據點，與集團旗下遠雄悅來、高雄洲際酒店等五星品牌互補、打造環島遊憩鏈。

為慶祝首處據點正式開幕，悅樂旅店同步啟動品牌會員計畫，透過LINE官方帳號即能加入悅樂會員，每消費700元可累積點數，兌換拖鞋、馬克杯等品牌商品，並首創先例推出會員專屬生日禮，年底前完成入會可免費兌換生日當月平日青春背包客房鋪位1晚。

(時報資訊)