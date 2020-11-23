小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(23日）財經重點。

【1】半導體產能 全線吃緊

半導體產能全線吃緊，不僅前段晶圓代工產能供不應求，後段封測產能同樣出現嚴重短缺情況。由於9月以來打線及植球封裝訂單大舉湧現，覆晶封裝及晶圓級封裝同樣訂單應接不暇，上游客戶幾乎每隔一～二周就追加一次下單量，訂單出貨比已拉高至1.4～1.5。所以，封測廠第四季陸續針對新訂單調漲價格20～30％，明年第一季將再全面調漲5～10％。

【2】14檔法人連買 乘勝追擊

企業對2021年展望樂觀，封測大廠日月光投控旗下日月光半導體開出第一槍，將調漲新年度第一季封測平均接單價格。法人年底作帳搶紅包，市場專家表示，包括中鋼、旺宏等14檔個股，產業趨勢看好並吸引法人連買，有機會乘勝追擊。

【3】三王領台股 旺進2021年

外資單月啟動逾千億元回補，激勵台股大秀爆發力，加權指數勢如破竹站穩13,000點，雖不急於立即挑戰萬四大關，惟外資已瞄準台股三王威力：台積電中長線拚站上600元、股王大立光反彈上4,000元、聯發科突破前高衝800元，三王合體，台股將提前啟動2021年多頭行情。

【4】31兆元保險資金怎麼用？央行籲鬆綁壽險海外投資

針對31兆元保險資金可能造成房市和匯市波動，中央銀行已向金管會提出兩大建議，一是仿效日、韓取消或上調壽險業海外投資比重限制，便利業者尋求更高投資報酬標的；二是放寬外幣保單不計入國外投資限額，讓保戶可以新台幣結購外匯或去化原有外匯存款，同時擴大壽險業國外投資可運用空間。

【5】比起RCEP 業者更擔心匯率

經濟部22日舉辦RCEP產業影響座談會，邀請九大產業公會來暢所欲言，但面對近期新台幣不斷走強，也讓不少業者在座談會上憂心，就連行政院副院長沈榮津會後也轉述「業者更擔心現在匯率的問題」，希望政府能提出相關的因應對策。

(中時新聞網)