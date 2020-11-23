資深港星石修演過不少電視劇與電影，尤其以港劇《天龍八部》的慕容復一角，紅遍中港台，石修還被封為「永遠的慕容復」，而日前迎接72歲生日的石修，則在網曝光他從童星至今的九宮格照，高顏值的他從小帥到大，不過在媳婦曝光的側拍照中，石修顏值和狀態更是好到驚人。

石修8歲就以童星出道，演技精湛的他，演過多部電視劇與電影，最為讓台灣觀眾熟知的是，他在港劇《天龍八部》飾演慕容復一角，而在日前迎接72歲生日的石修，則在IG曝光他從童星至今的九宮格照，雖然有許多是黑白照，但仍看得出他的高顏值。

石修兒子陳宇琛則曬出與爸爸合照，父子同框帥炸，陳宇琛嘴甜向石修祝賀：「我的搖滾明星爸爸73歲生日快樂」，父子好感情溢於言表。

而石修的媳婦、港星林佑蔚也不忘曬照為公公慶生，並PO出石修坐在家中客廳的側拍照，只見72歲的石修身材結實、黑髮濃密，雖然他穿搭樸素，但仍看得出石修絕佳的好狀態。

(中時新聞網)