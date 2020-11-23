「抗議天王」柯賜海（紅圈處）也出現在秋鬥現場，與民眾發生衝突。

「台灣人要過更好！」 蔡衍明登台演說群眾感動

「秋鬥」遊行22日在凱達格蘭大道登場，為抗議政府開放萊豬、打壓新聞自由關閉中天新聞台，激起民眾怒火，6萬人上街頭表達訴求，痛批民進黨「整碗都捧去了」，要蔡政府道歉、下台。久未露面的「抗議天王」柯賜海也出現在秋鬥現場，與民眾發生衝突，引起一陣騷動。

昨下午4點30分左右，遊行接近尾聲，柯賜海突然出現在民進黨黨部前，戴帽子、穿著綠色外套，身型看起來相當瘦弱。有民眾大罵柯賜海是台獨份子，質疑是來鬧場的，雙方爆發衝突，最後警方也上前關心，將柯賜海帶離現場。

旺旺集團董事長蔡衍明，含淚拱手，謝謝現場民眾支持。（圖／中時新聞網）

聯合報發行人王效蘭(右二)22日參加「2020秋鬥」大遊行，她告訴身旁蔡衍明(左二)說他不是一個人，肯定蔡衍明「很有勇氣」。中天頭條開講主持人林嘉源更說，「討厭民進黨」再度成為台灣最大黨。（陳君瑋攝）

昨天參加遊行的人數爆多，下午3點左右主辦單位宣布人數來到6萬人，現場民眾高舉旗幟、喊口號表達訴求，質疑政府是否關心過人民的健康，總統憑什麼僅靠一道行政命令、跳過司法審查就要人民接受含萊克多巴胺美豬進口。

針對政府「關中天」，旺旺集團董事長蔡衍明也加入遊行、走上街頭，怒批民進黨到底在做什麼政府？政府應該要讓人民過好日子，而不是無視民意、扼殺言論自由、健康，最基本的都做不好，「政府不是拿來賺錢的！」並含淚拱手、鞠躬，感謝現場站出來的民眾。

「抗議天王」柯賜海現身秋鬥。（約3:55:35處開始）

(中時新聞網)