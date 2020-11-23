平民美食水餃幾乎人人家中都有一包，一名自耕農網友分享，因農作收入不佳，所以想用自種蔬菜做手工水餃賺錢，因此很好奇「手工水餃到底好不好賺？」引發網友討論。其中一位內行網友指出，手工水餃店的利潤來源是「湯品」，若是純賣水餃，其實很難賺，而且手工製作，會包到哭死，整個累翻。

一名網友在PTT上分享，他是一位自耕農，但近日農作收入有些入不敷出，因此想用自種的高麗菜和韭菜，搭配黑毛生鮮豬肉，做成手工水餃販售，並以「自產蔬菜」為名打出口碑。

原PO表示，家裡附近剛好是觀光風景區，平時遊客也不少，預計一顆水餃賣8元，每天算賣300顆就好，這樣一天就能賺2400元，而假日的人潮更多，若是賣個600顆水餃，兩天下來就有9600元，如此一來，每個月就有將近10萬元的收入。因此他忍不住好奇發問：「手工水餃到底好不好賺？」

貼文一出，許多網友紛紛認為「好不好吃」是重點，「前提是內餡要很屌」、「餡料要夠厲害」、「只要不難吃，行銷做得好，基本上你餓不死」、「只要料好實在又好吃，一顆8元沒什麼」、「網購一顆8元的水餃還不少，但看你做多好吃」。

另有內行跳出來解釋「手工水餃店的利潤來於在於「湯品」，其實純賣水餃很難賺錢，客人額外買的湯品利潤比較高，另也有人表示，「做就是了，不會賺那麼多；會慢慢找到合適的價格」。

此外，也有網友擔心地說，「不要用人工 ，你會哭死 品質不穩定又沒效益」、「 真的推用機器設備包餃子，手工製作會累翻，餃子大小品質也不穩定」、「問題是要怎麼打出知名度，新產品前面會有陣痛期沒收入」。

(中時新聞網)