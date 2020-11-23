【氣象】東北風增強 北部溫降7-8度 高溫23-24度

本周北台灣兩波變天，且越來越冷！今明兩天東北風影響，北台灣變天降溫，接著更強的首波東北季風將在周五(27日)晚上南下，氣象局指出，最凍時間落在周六及周日（28、29日），中部以北、東北部低溫下探18至19度，空曠地區有機會更低，氣象專家吳德榮指出，平地測站有機會測到14、15度的低溫。

氣象局表示，今、明(23、24日)兩天東北風增強，北臺灣轉濕涼氣溫23、24度，大臺北山區及東半部防大雨，明天降雨區域擴大到大臺北地區，有短暫雨甚至陣雨，東半部、大臺北山區降雨持續有局部大雨，桃園以南多雲到晴。周三、周四（25、26日）東北風稍減弱，天氣有小空檔，氣溫回升。

氣象局表示，周五東北季風增強，周六至周日東北季風影響，北部、東北部氣溫下降，最冷時間預計在周六及周日清晨及夜裡，中部以北及東北部低溫下探18至19度，較空曠地區有機會更低，其他地區約20至22度；北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲到晴、溫差大。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿，入冬首波東北季風周五晚上南下，周六晚至下周一(30日)期間氣溫最低，清晨及夜間有降至17度的機率，符合「東北季風」定義，其他平地測站也有機會測到14、15度的最低氣溫，北台灣會有寒意。

(中時新聞網)