咖啡龍頭星巴克高標榜高品質服務，店員結帳時，會將顧客的姓氏寫在杯身上，好做識別。不過，有一名女子表示，到星巴克買咖啡時，杯子上寫的不是自己的名字，而是「秘密訊息」，旁邊還畫上一個箭頭指示訊息位置，令她臉紅心跳。

據《鏡報》報導，英國女子艾希莉（Ashley Wilkins）在網路上分享一段經歷，她表示日前赴星巴克買咖啡，當她拿到飲料時，杯身上卻不見她的名字，反而見到「secret message」字樣，下方還畫箭頭，示意艾希莉秘密訊息的內容。

艾希莉於星巴克買咖啡遇店員搭訕，讓她頓時臉紅心跳。（圖／翻攝自抖音）

這讓艾希莉非常好奇，便順著箭頭方向，轉動杯身往下看，結果發現下方標註的警語有幾個字，被店員以黑筆塗去，本應該是「小心！你要享用的飲料非常燙！」卻變成「小心，你非常辣！」被如此方式搭訕的艾希莉忍不住笑了出來，而她也將這段經歷分享到個人的抖音平台，吸引不少網友迴響、討論，觀看數高達150萬人次。

被店員塗改過的警語。（圖／翻攝自抖音）

網友都認為艾希莉可以藉此發展一段情緣，「他得到妳的邀約了嗎？」、「星巴克店員很會欸」、「這太有趣了」；不過也有部份的網友認為隨意搭訕很不妥當，不過，艾希莉認為「不用太認真，因為我已結婚，更何況買星巴克的當下，老公就在一旁呢！」

(中時新聞網)