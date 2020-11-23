嘉義市一家木棧板工廠，今23日凌晨3點半左右通報火警。（呂妍庭翻攝）

嘉義市一家木棧板工廠，今23日凌晨3點半左右通報火警

嘉義市一家木棧板工廠，今23日凌晨3點半左右通報火警，嘉義市消防局立刻派出後湖、文化、東區多隊人員前往，發現是廠房內堆置的木料堆不明原因起火悶燒，現場煙霧瀰漫，經全力搶救後，火勢4點12分撲滅，所幸無人員傷亡，目前起火原因調查中。

(中時 )