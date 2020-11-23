嘉義木棧板工廠半夜火警 幸無人傷亡 08:272020/11/23 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市一家木棧板工廠，今23日凌晨3點半左右通報火警。（呂妍庭翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市一家木棧板工廠，今23日凌晨3點半左右通報火警。（呂妍庭翻攝） 嘉義市一家木棧板工廠，今23日凌晨3點半左右通報火警 嘉義市一家木棧板工廠，今23日凌晨3點半左右通報火警，嘉義市消防局立刻派出後湖、文化、東區多隊人員前往，發現是廠房內堆置的木料堆不明原因起火悶燒，現場煙霧瀰漫，經全力搶救後，火勢4點12分撲滅，所幸無人員傷亡，目前起火原因調查中。 (中時 ) #嘉義市 #原因 #人員 #火警 #工廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義木棧板工廠半夜火警 幸無人傷亡 08:272020/11/23 社會 苗栗鐵皮屋暗夜大火 疑電線起火幸無人傷亡 09:072020/11/21 社會 草屯垃圾場傳火警 悶燒多日火勢已控制 18:512020/11/22 社會 疑電線走火 苗市鐵皮屋暗夜遭烈火吞噬 03:082020/11/21 社會 台南崑山科大教室竄濃煙火警 無人受困 15:132020/11/21 社會 台灣5G國家隊 放眼世界商機 04:102020/11/23 投資理財 彭文正將低調出席秋鬥 爆國安人員內線消息 08:442020/11/22 政治 宜蘭五結民宅傳火警 1女嗆傷送醫 00:022020/11/23 社會 風波不斷！牛肉麵調理包疑來自地下工廠 皇家傳承遭稽查 10:022020/11/21 生活 台南地方自治史上首例 新營區太北里長罷免案今登場 10:372020/11/21 寶島 社會熱門新聞 台中驚爆男女桶屍命案！16歲少女與50歲男遭淋強酸面目全非 - 社會 獨》台中男女桶屍命案 6嫌落網已羈押 - 社會 F-16飛官失聯5天同隊機工長輕生 支開學弟買便當發現已晚 - 社會 29歲女「畢羊單攻」罹難 父怒批主揪沒保險 網：湊車錢而已 - 社會 台大法律婆婆刻薄錄音曝光 網質疑「誰比較心機」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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