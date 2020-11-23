全美多州重啟防疫限制，美財政部中止部分紓困措施引發市場拋售潮，上週五美股下跌，跌幅介於0.42至0.75％，美股四大指數短期高檔整理。APPLE下跌1.10%，台積電ADR下跌1.32%。

台股回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。扎數支撐為13,400點至13,500點，壓力為13,900點至14,000點。技術指標：KD開口向上/下/閉合，9日K值位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為165點附近，壓力為177點左右，KD技術指標開口向上/下/閉合，9日K值位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

觀察台股指數是否能守穩在5日線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為第三季財報優、11月營收預期靚、2021年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

(時報資訊)