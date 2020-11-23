新北市一位29歲許姓女子21日與男友前往墾丁遊玩，許女卻在一對一體驗潛水時突然浮上水面，雖緊急將她拉上船並送醫急救，仍回天乏術。許女的親屬痛失愛人實在難掩傷痛，同時也質疑怎麼才潛水19分鐘，氧氣瓶就空了，而許女詳細死因則待進一步相驗。

據了解，新北市29歲的許姓女子與男友前往墾丁參加潛水的住宿包套行程，她個性陽光，在去年接觸潛水就此愛上，並在今年3月間在墾丁一間潛水店考取初級潛水執照，這次則再次回到考照的店家參加潛水活動，未料卻發生這樣的憾事。

事發當時，許女、男友與教練自後壁湖搭香蕉船前往南灣潛水，男友下水5分鐘即因身體狀態不佳，便在船上休息，許女則由教練照看著潛水狀態，豈料，許女卻突然上浮水面，在水下的教練也隨後查看，當時許女還有些微的意識，並有嘔吐現象。

湊巧當時一艘娛樂漁船「墾丁2號」於南灣海域從事水域調查，發現海上兩名潛客狀態載浮載沉，立刻靠近將人拉上船，而拉上船時許女卻已失去意識，趕回後壁湖港的途中雖不停替其施行心肺復甦，更火速送往醫院急救，但送醫仍不治。

許女的家屬連夜自新北趕往墾丁，面對寶貝女兒開心出遊卻魂斷異鄉，實在難以承受。據《東森新聞》報導，許父表示，女兒在上浮被發現時，還有些微意識與嘔吐現象，而教練向檢察官聲稱，事發當時他上浮的時間晚了許女1分鐘，許父及許女的男友對此相當不滿，怒控「怎麼會一前一後」上來？許女男友更質疑氧氣瓶是否漏氣，不然怎麼會「僅使用19分鐘就空了？」面對家屬的疑問，業者則低調不回應。全案則將待檢警進一步驗屍釐清死因。

(中時新聞網)