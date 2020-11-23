空軍花蓮基地第26作戰隊上校隊長蔣正志，17日傍晚6時駕駛F-16戰機於花蓮外海失聯，5天後，驚傳同隊一名機工士官長，昨晚（22日）6時許在營內寢室輕生。據了解，該機工長事發時拿錢給學弟買便當與飲料，趁人外出時卻將自己反鎖在房內，學弟回來房打不開，請人開鎖才發現機工長已輕生，送醫搶救已不治身亡。

F-16失聯戰機上校飛行官蔣正志，今年45歲，嘉義水上人，已婚無子女。（圖／翻攝自直播畫面）

昨晚6時許，該名機工長為了支開學弟，拿錢給學弟幫他外出買便當，卻趁學弟外出，將自己反鎖在房內，學弟2小時後發現為時已晚。

據了解，輕生的機工長與蔣正志感情很好，不料蔣失聯5天後，該名機工長也走上絕路。對此，空軍司令部事發後指出，黃員是負責地面裝備，與蔣正志戰機失聯無關，籲請外界勿臆測。

空軍司令部已派幹部陪伴及協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因，同時要求各單位加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以免類案再生。

上校飛行官蔣正志駕駛的F-16戰機（編號6672），本月17日傍晚6時5分，自花蓮起飛執行表定夜航訓練，起飛2分鐘後失聯，目前仍在搜索中。戰機失聯後，國軍整合軍民、政府各項資源展開第一階段搜救任務，在大家共同努力下，前天順利在光點消失處東北方約1浬（花蓮機場060方位9浬）、深度約1000公尺處，確切偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR（黑盒子）信號（37.5kHz）；同時也在附近海域，發現多處水下金屬反應，目前仍在進行打撈作業。

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