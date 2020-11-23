緊接在爵士續簽當家射手米契爾之後，塞爾提克也在23日官方宣布，將跟明星前鋒塔圖完成5年1.95億美元續約，這份提前續約合約內容幾乎跟米契爾一模一樣，保障續約薪資大約1.63億美元，只要觸發激勵條款(入選年度陣容)，就可拿到完整薪資。

身為2017年選秀探花，塔圖已成塞爾提克招牌球星之一，上季例行賽場均23.4分、7.0籃板及3.0助攻，季後賽平均每場更有25.7分、10.0籃板及5.0助攻，這份頂薪續約將從明年夏天開始生效，下季將領最後1年新秀合約989.7萬美元。

塞爾提克很早就把塔圖、傑倫布朗兩名選秀探花當作球隊核心，幾乎近年補強都圍繞在這兩人身上，去年10月選擇先跟布朗完成4年1.15億美元續約，隨著塔圖上季入選全明星球員與年度第三隊，塞爾提克當然要拿出頂薪合約全力續留。

塞爾提克在今年休兵期間雖少了海沃德(跳槽黃蜂)，卻補進騎士中鋒崔斯坦湯普生，一舉補強上季他們陣容最大漏洞，也就是內線戰力與高度，如果塔圖、傑倫布朗、肯巴沃克、史馬特等主力繼續拿出上季表現，塞爾提克或可重新闖進總冠軍賽。

(中時 )