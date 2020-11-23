民進黨政府近來因為多個議題累積民怨，更引發超過6萬人參加昨日的秋鬥遊行、上街抗議，就有網友好奇，民進黨明明在今年年初還意氣風發，為什麼到年底聲勢卻突然跌落谷底？對此，媒體人林瑋豐也撰文指出，這一切都是民進黨自己業力引爆！」

林瑋豐在投書網路媒體「思想坦克」的文章中指出，近來有許多親綠媒體以及綠營人士都認為，現在的民進黨內充滿著「2018年大敗的既視感（意指：似曾相似）」，當時民進黨多個議題都與民意相背，卻執意推動，進而造成2018年地方選舉的大敗，情景與今日不謀而合。

林瑋豐表示，有一位綠營幕僚向他指出，「這一切都是業力引爆」。民進黨從2018年後就開始迷信網路，瘋狂製作圖卡宣揚政績，如今走火入魔，爆出那些網軍圖卡也都是行政院中央出產；多個社群網站操盤手轉任發言人，這群人也幫民進黨惹出重大危機。

而民進黨內部分裂的「老問題」也成了促成近來民怨四起的主要原因，中央起火但各地方諸侯都坐壁上觀、明哲保身，而行政院長蘇貞昌對外展現的「霸氣」、對內「霸道」，更引發內部「倒昌」風向越來越明顯，每個人都在等著蘇貞昌因為美豬、美牛的事件丟官。

林瑋豐認為，民進黨現在應該要正視目前沸騰的民意，收起嘲諷在野黨的心態，如同年初面對疫情、每日戰戰兢兢的召開記者會的心情一般，不厭其煩回答民眾跳針式的問題，態度誠懇、面對問題，才有辦法讓民眾信服。

(中時新聞網)