國民黨前立委孫大千今早在臉書發文，指蔡政府明年起開放萊豬進口，犧牲台灣人民的健康安全，卻只換來一紙保證未來五年泛泛空談的經濟對話MOU。這一次，蔡英文政府是拿「一套西裝換回一條內褲」。

孫大千質問，蔡英文政府在拼命大內宣時，為什麼不敢說清楚這幾個問題：

第一，所謂的MOU只是一份備忘錄，並不具備任何強制的法律效力。對台灣究竟有什麼具體的保障呢？

第二，備忘錄內容所提及的大部分都是原則性的宣示，對於台美貿易關係的進展到底有什麼任何實質的助益呢？

第三，既然已經有了台美TIFA（貿易暨投資架構協定）會議面對USTR進行貿易和投資的談判，為什麼還需要一個以國務院做對口的「台美經濟繁榮夥伴對話」？難道不會太疊床架屋嗎？

第四，沒有簽訂BTA或FTA，讓台灣的產品可以得到美國市場關稅減免，有再多的對話都是枉然。繁榮的是美國，吃虧的是台灣，蔡英文政府真的覺得台灣人民這麼好騙嗎？

(中時 )