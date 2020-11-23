國民黨前立委孫大千今早在臉書發文，指蔡政府明年起開放萊豬進口，犧牲台灣人民的健康安全，卻只換來一紙保證未來五年泛泛空談的經濟對話MOU。這一次，蔡英文政府是拿「一套西裝換回一條內褲」。
孫大千質問，蔡英文政府在拼命大內宣時，為什麼不敢說清楚這幾個問題：
第一，所謂的MOU只是一份備忘錄，並不具備任何強制的法律效力。對台灣究竟有什麼具體的保障呢？
第二，備忘錄內容所提及的大部分都是原則性的宣示，對於台美貿易關係的進展到底有什麼任何實質的助益呢？
第三，既然已經有了台美TIFA（貿易暨投資架構協定）會議面對USTR進行貿易和投資的談判，為什麼還需要一個以國務院做對口的「台美經濟繁榮夥伴對話」？難道不會太疊床架屋嗎？
第四，沒有簽訂BTA或FTA，讓台灣的產品可以得到美國市場關稅減免，有再多的對話都是枉然。繁榮的是美國，吃虧的是台灣，蔡英文政府真的覺得台灣人民這麼好騙嗎？
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。