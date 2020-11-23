小學時曾經讀過一個故事，令我豁然開朗，生命從此不同。這本書相信大家也都聽過，就是美國大文豪馬克吐溫寫的《湯姆歷險記》。

有一次湯姆因為調皮搗蛋，被撫養他的姑媽處罰，叫他去油漆院子外的籬笆。村子裡的孩子們都取笑他被處罰而不能跟他們一起玩。只見湯姆以一副藝術家的姿態，很得意地漆著油漆，這反而引起其他頑童的興趣，紛紛要湯姆讓他們玩一下。

湯姆故意吊胃口說：「不行！這片牆面對著全村子，很重要，你們沒有資格漆。」這些頑童只好紛紛拿出他們最寶貝的玩具給湯姆，好交換讓他們也可以漆一下的權利。結果，湯姆舒舒服服地坐在樹蔭下，看著排成一列等待油漆的同伴，口裡還吃著他們進貢的糖果呢！

這個故事給我的震撼太大了，將近五十年來，只要遇到不順遂或痛苦的事情，腦海裡就會浮現這個生動鮮活的場景，同時提醒自己，看待事情的態度是最大關鍵。

同樣一件事，只要觀看的角度不同，結果就會完全兩樣。比方說，入監服刑被關的囚犯與宗教大師的閉關，兩者的外在條件一模一樣，但是心情卻有天壤之別，因為大師的心靈是自由的，囚犯的心靈是不自由的。

這也使我想到，當我們不斷地往外追尋，靠著外在的事物來界定自己，這樣的心靈是不自由的。但若我們能往內傾聽，聽從心底雖然微弱、卻一定存在的聲音時，心靈才會是自由的。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)