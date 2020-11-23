新北市三峽區建案109年10月間開工前發現紅火蟻入侵，危害面積達0.5公頃，因此建商立即通報新北市政府紅火蟻專管中心協助防治，防治完成後20天，由國家紅火蟻防治中心進行複檢，確認該地無紅火蟻，同意其解除土石方管制，建商也將持續防堵，讓民眾新居落成無蟻害。

新北建案落實紅火蟻防治會勘，保障新居落成民眾安全住。(新北農業局提供)

入侵紅火蟻時常伴隨植栽、土石搬運進行擴散，因此建築工地也是紅火蟻侵害的熱點。以新北市建案為例，在通報後發現入侵紅火蟻，各施工現場配合新北市工務局，執行紅火蟻防治措施，防治行為包括：於防治地點插上警示旗，圍起封鎖線以策安全、採取二階段處理法，施撒觸殺型藥劑搭配絕育餌劑進行有效防堵，經過20天的防治、監測，新北市紅火蟻專管中心及國家紅火蟻防治中心派員前往現地勘查確認無紅火蟻後，同意該建案解除紅火蟻土方移動管制，讓施工人員得以安全無虞的工作，建商也將持續防堵入侵紅火蟻，確保民眾往後的新居免於紅火蟻的侵害，今年截至10月止新北市已有102件建案完成紅火蟻防治解列。

防治最前線！新北建案落實紅火蟻防治，保障新居落成民眾安全住。(新北農業局提供)

三峽該地建商道謝說，因為國家紅火蟻防治中心及紅火蟻專管中心的積極輔導防治作為，才能讓建案快速防治紅火蟻，接著繼續施工，以免造成違約損失。另外新北市紅火蟻專管中心執行秘書洪勝雄表示，為達成新北市「都會解列，偏鄉圍堵」之紅火蟻防治目標，專管中心落實紅火蟻之勘查、管制、防治、監測、解列等作為，逐漸縮小新北市紅火蟻侵害面積，還給市民朋友安居樂業的土地，也請民眾若發現疑似紅火蟻請立即通報，養成正確的防治觀念，別踩踏、驚擾紅火蟻丘，以防叮咬及蟻害擴散。

提醒民眾若發現疑似入侵紅火蟻，可撥打國家紅火蟻防治中心防治專線（0800-095-590）亦可至國家紅火蟻防治中心網站進行線上通報，另外新北市民可撥打（1999、02-2960-3456），將有專業防治人員協助處理。

(中時新聞網)