第一批美國民眾在美國食品藥品監督管理局（FDA）批准後24小時內即可以獲得新冠疫苗，自12月中旬起將啟動美國史上規模最大的預防接種活動。

美國政府的「神速行動」（Operation Warp Speed）疫苖計畫首席科學顧問Moncef Slaoui博士接受NBC新聞節目訪問時表示，自批准起24小時內，疫苗就會開始轉移，並配置到每個州告知他們想要疫苗的地區。

被問及在拜登於明年1月20日就職前，川普總統仍阻擋政府正常交接時，Slaoui表示，他希望順利過渡，且不認為疫苗接種工作會因此出錯。

在輝瑞提出申請後，FDA外部顧問將於12月10日開會討論是否對該美國藥廠與其德國合作夥伴BioNTech開發的新冠疫苗發布緊急使用授權。

輝瑞與BioNTech上周末發布聲明表示，這款疫苗預計將在12月中旬至月底提供給美國的染疫高風險群。此款兩劑型的疫苗，每劑施打時間需間隔3周。

另一家生技藥廠莫德納（Moderna）可望在12月晚些時候為其新冠疫苗申請審批。

Slaoui並表示，將依據每州人口配發疫苗，各州將決定接種順序，建議由染疫死亡風險最高的醫護人員、第一線工作人員與老年人取得優先。他並表示，約70%人口需要接種，才得以實現群體免疫的效果，美國可望在5月前達到這個目標。

美國新冠狀病毒確診數已經超過1200萬例，在不到一周時間就暴增了逾100萬例，為疫情爆發以來首見，將使其醫療體系更加不堪負荷。目前美國染疫死亡人數超過25萬5,000人，許多衛生專家警告，未來幾周每日染疫死亡人數將突破2,000人。

(時報資訊)