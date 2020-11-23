黑色購物節的期間為11月23日至11月29日。(翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》 )

拚黑購節！ 量販推早鳥9折 PK量販3C、家電祭優惠

(10：26更新)一年一度的好市多黑色購物節今早9點開跑！好市多昨天(22日)搶先預告黑色購物節第一天將有8件商品下殺優惠，包括三星82吋CRYSTAL UHD電視下殺75折、滿意寶寶哆啦a夢紙尿褲下殺87折，以及價值逾58萬元的999.9金條10盎司也有97折的折扣，此外賣場每日都會有百款左右的商品特價，全台門市同步優惠。

除了高價商品外，小朋友的日常消耗品「滿意寶寶哆啦a夢紙尿褲(尿布)」也有特價，折扣約87折，實用家BOSCH 60公分獨立式洗碗機、三星20公斤智慧觸控變頻洗衣機折扣也都在8到9折左右，臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》也提醒，珠寶、電器類商品有數量限制，有需要的民眾記得提早排隊購買。

以下為黑購節今天首日公布的APP特惠商品：

三星 82吋 CRYSTAL UHD電視，原價129,589元，特價97,589元，省3.2萬，約75折。

999.9財富女神金條10盎司，原價584,999元，特價57,0999元，省1.4萬，約97折。

滿意寶寶 哆啦a夢 紙尿褲(尿布) L XL XXL，原價899元，特價789元，省110元，約87折。

BOSCH 60公分獨立式洗碗機，原價29,999元，特價26399元，省3600元，約87折。

三星 20公斤智慧觸控變頻洗衣機，原價22,199元，特價18699元，省3500元，約84折。

ANDES BIO MICRON 空氣清淨機，原價29,999元，特價23.999元，省6000元，約79折。

夏普 253公升 變頻雙門冰箱，價格:14499元，特價12,999元，省1500元，約89折。

SEALY 席伊麗標準雙人床墊，原價44,499元，特價37,499元，省7000元，約84折。

《Costco好市多 商品經驗老實說》更指出，這次黑色購物節的商品為累加制，原則上是越靠近最後一天、優惠越多。本次黑色購物節的期間為11月23日至11月29日，一連7天讓民眾搶好搶滿。

對此，網友紛紛留言：「是不是在清庫存」、「每次黑色購物節活動，都會冒出沒見過的東西」、「一度懷疑我跟好市多很不熟」。

目前好市多內湖店的排隊人潮沒有想像中多，B1入口處僅大約17人排隊，《三立》報導，搶到頭香的先生是在凌晨5點半就來排隊，目標是要買到空氣清淨機。

(中時新聞網)