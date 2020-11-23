比特幣(Bitcoin)價格近期站穩18000美元關卡，似有望挑戰19829美元歷史高點，但專家警告，近期暴漲已導致比特幣被大量超買，預計很快會跌回12000至14000美元間。

加密貨幣交易所LMAX Digita策略分析師柯魯格(Joel Kruger)表示，比特幣今年逾150%漲幅令人印象深刻，已經突破去年高點14000美元的重要阻力位，但「我們認為短期上漲空間有限，暴漲已導致超買，高價位可能瞬間消失。我們雖相信比特幣有做為首選價值資產儲存方式潛力，還是有很長一段路要走。」

比特幣近期走勢被認為與1970年代黃金相似，柯魯格對比特幣是21世紀黃金說法持保留態度，他分析：「比特幣正在擺脫『高風險新科技』印象，也開始有更多合法性，稀有性甚至更甚黃金，不過黃金存在時間更長，也更被市場廣泛接受。不過，比特幣沒有任何中心發售單位，價格比較少受人為炒作影響。」

英國《金融時報》(Financial Times)社論也指出，比特幣與黃金雖然相似，但避險效果更多程度還停留在理論上，帶來的不是穩定，而是波動，投資者是根據對市場看法的判斷來投機，「最近比特幣上漲同樣屬於這種情況，為自身財富尋找安全處的投資者應該把目光投向別處。」

據統計，由2010年至今，比特幣至少有11次幅度超過30%暴跌，50%腰斬是家常便飯，甚至2度達跌幅94%「腳踝斬」。今年之前漲勢最瘋狂年度是2017年，全年漲幅超過1300%，歷史最高點也在該年12月出現，但2018年又暴跌超過7成。

(中時新聞網)