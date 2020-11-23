近30年最大規模的「秋鬥遊行」昨登場，以「反萊豬、反雙標、反黨國」為主軸，吸引6萬人走上街頭抗議，此場活動暴露出的民怨，港媒直言意外：沒有想到人數規模會超過預期。

「秋鬥」遊行22日在凱達格蘭大道登場，政府開放萊豬、打壓新聞自由關閉中天新聞台，激起民眾怒火，逾6萬人走上街頭抗議，成為30年來最大規模的一次秋鬥遊行，其中更不乏青壯世代參與。

針對這場秋鬥活動，《中評網》評論直指規模超乎預期，但也認為後續效應仍待觀察。首先，民進黨政府因進口含有瘦肉精的萊豬引發民怨，然秋鬥大遊行後這股民怨如何發展，還是尚待關注。

其次，國民黨能否藉由秋鬥順勢再起？該分析指出，國民黨此次順應民意反萊豬，固然凝聚不少人氣，但是該黨內部至今仍是一盤散沙，且針對萊豬議題又要顧慮美方立場，能否「東山再起」令人質疑。至於民進黨方面，如果綠營無法妥善處理因施政引發的民怨，水能載舟亦能覆舟，端看蔡政府如何處理未來的政局。

(中時新聞網)