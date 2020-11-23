美國政府新冠疫苗與療法研發計畫最高主管施勞威（Moncef Slaoui）22日預告，最快12月11、12日，第一批美國人就能接種新冠疫苗。

美國政府即將決定是否許可美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗緊急授權，如果通過，美國官員透露，最快12月11、12日，第一批美國人就能接種新冠疫苗。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，美國藥廠輝瑞20日向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請他們和BioNTech聯手開發的新冠疫苗緊急授權許可，FDA疫苗諮詢委員會預定12月10日就此事進行商討。

美國政府新冠疫苗與療法研發計畫最高主管施勞威（Moncef Slaoui）昨（22）日接受CNN談話性節目「美國國情」（State of the Union）專訪時表示，如果一切按照計畫進行，他們預計疫苗獲得許可後的24小時內將疫苗運送至全美各州，「我預計也許授權許可後的第2天，12月11日或12日，全美第一批美國人將能進行接種。」

除了輝瑞，美國生技公司莫德納（Moderna）預計12月也會向FDA申請新冠疫苗緊急授權許可。

美國政府將會依據各州人口分配疫苗數量，各州政府將依照建議決定誰將優先施打。美國政府先前建議，醫護人員、第一線工作人員及年長者可優先接種疫苗。

施勞威表示，有鑑於輝瑞疫苗與莫德納疫苗的有效性，「大約70%的人接種疫苗後，屆時將出現真正的群體免疫」，他預計美國社會真正的群體免疫可能會在明年5月發生，到時候美國人才能真正回復正常生活。

針對施勞威的評論，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）昨日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪時表示，他完全同意明年5月可能出現群體免疫的說法，不過也強調需要多數美國人都接種疫苗，群體免疫才會發生。

(中時新聞網)