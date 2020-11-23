勇士球星「浪花弟」克雷湯普生(Klay Thompson)向來是個鐵人，球隊曾經戲稱他是「免維修的機器人」，多年來他即使受了傷也像沒事一樣，隔天照樣返回球場。這次湯普生接連報銷兩個球季，《今日美國》的觀點分析，擔憂湯普生永久失去鐵人般的筋骨。

湯普生弄傷右腳阿基里斯腱，這是足以影響籃球員生涯的重大傷勢，受害者包括布萊恩(Kobe Bryant)、考辛斯(DeMarcus Cousins)、沃爾(John Wall)、杜蘭特(Kevin Durant)、蓋伊(Rudy Gay)、詹寧斯(Brandon Jennings)、麥修斯(Wesley Matthews)、傑瑞柯(Jonas Jerebko)。

布萊恩在生涯後期才受傷，回歸後的數據下滑嚴重。傑瑞柯生涯第2季就受傷，此後轉打替補表現尚可。麥修斯也在30歲前受傷，但回歸之後命中率跌破4成，進攻效能受影響。

詹寧斯是最慘的，他25歲受傷，回歸後從場均16.6分跌掉6.9分，此後沒能振作起來。蓋伊2017年受傷，回歸後上場時間大幅減少，他曾鼓勵受傷的杜蘭特「不要害怕」，但是每位苦主都戰力大跌，不得不害怕。

名人堂球星「灌籃王」威金斯(Dominique Wilkins)是少數成功歸來的傷者，他1992年32歲時受傷。回歸後以場均29.9分獲頒年度回春獎。好消息是ESPN「沃神」報導湯普生的傷勢比較輕，像威金斯一樣有機會回復100%狀態。

(中時新聞網)