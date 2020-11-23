這下子蓋索兄弟都要幫湖人打球了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞23日搶先爆料，已成自由球員的暴龍中鋒馬克蓋索確定加盟湖人，雙方將簽兩年合約，也讓湖人下季陣容更加豪華，看來「小皇帝」詹姆斯可以更加高枕無憂了。

其實馬克蓋索的NBA生涯出發點，原本就是湖人，因為他在2007年第48順位被湖人選上，卻留在西班牙打了1季才去NBA報到，湖人也把他的簽約權賣給灰熊，讓他生涯前11個球季都在灰熊度過，直到去年2月才被交易到了暴龍。

就算已經35歲了，馬克蓋索上季仍有場均7.5分、6.3籃板及3.3助攻，內線攻守兩端還有不錯威嚇力，他的哥哥保羅蓋索曾在2008到2014年期間效力過湖人，更幫湖人搶下兩次總冠軍，如今換成弟弟馬克蓋索加盟湖人幫忙衛冕。

眼見馬克蓋索選擇加盟湖人，伊巴卡也已跳槽快艇，根據查拉尼亞隨後報導，暴龍只好趕緊跟成為自由球員的太陽中鋒貝恩斯簽下兩年1430萬美元合約，藉以補足內線戰力，無論如何在今年自由球員市場上，暴龍已經成為明顯的大輸家。

(中時 )