(更新指數)

台股開盤持續改寫盤中新高點，至上午9時30分以13921.16點寫下史上最高紀錄。隨後漲幅收斂，至10時22分暫報13822.15點。台積電最高至498元，但未能再次突破500元大關，暫報493元。

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經上周五(20日)盤整醞釀後，台股周一開盤跳高，大漲近150點，上午9時5分以13865.52點將上周四13785.92點盤中史上最高點紀錄，一口氣又上推近80點。權值股龍頭台積電跑贏大盤，漲幅逾1.4%，一度達495.5元，可望今日再度挑戰500元大關。

相較10月慘遭外資提款，11月熱錢大量湧入，國際資金回補也帶動這波台股漲勢。台積電、大立光、聯發科3檔是外資買超前3股王，此外日月光、國巨、鴻海、台塑、國泰金、南亞科、台化、台達電、聯詠等也被外資看好。

《工商時報》報導，凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀表示，台積電運算平台業務將接力5G智慧型手機後的下一波成長，大客戶陣容不只囊括了蘋果MacBook的M1處理器、超微（AMD）的CPU，潛在尚有英特爾CPU委外代工訂單。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，華為分割榮耀品牌後，儘管聯發科能不能順利出貨給榮耀仍待觀察，然聯發科確實是華為與榮耀得以延續業務的關鍵受惠者；放眼2021年，大摩估計，聯發科智慧機晶片業務將會持續強勁。

股王大立光同樣受惠榮耀分割案，野村證券科技產業分析師李佳伶更預言，華為分割榮耀後，提供大立光與相機產業一線生機，華為加「新」榮耀自2021年下半年起，將有出貨上檔空間。

(中時新聞網)