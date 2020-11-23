英飛凌科技（Infineon）再度名列道瓊永續世界指數（Dow Jones Sustainability World Index）和道瓊永續歐洲指數（Dow Jones Sustainability Europe Index）。專業投資機構RobecoSAM稍早公布了這項消息。這是英飛凌連續第11次躋身全球最具永續發展公司之列。

英飛凌財務長Sven Schneider博士表示，我們感到非常高興和光榮，能夠成為全球最具永續發展性的公司之一。於此同時，這也激勵我們要持續努力，強化我們的永續性。英飛凌在今年初承諾要在2030年達成碳中和（CO2-neutral），從而邁向下一個策略階段，展開更多氣候保護行動。前瞻管理、環境友善行為和社會責任承諾，都是英飛凌能一再展現韌性，獲得長期成功的必要先決條件。

英飛凌多年來積極改善資源管理和能源效率，並採取更有效的氣候保護行動。透過採用英飛凌產品和解決方案，其在整體產品生命週期中可節省相當於其在生產製造過程時所產生碳排量的35倍。在公司的氣候保護進程中，為自身活動設定碳平衡目標，是必然而且重要的下一步驟。英飛凌聚焦於進一步提高能源效率，持續減少工廠的二氧化碳排放量。公司在提升生產量的同時，仍持續專注於降低碳足跡。至2025年，碳排放量將較2019年減少70％。

道瓊永續指數是重視永續發展的投資人可使用的同類指數中最佳參考基準，以做為投資決策的重要因素。其可根據公司的經濟、環境和社會績效，從61個產業中遴選出全球領先的公司，也因此鼓勵企業朝向永續性的目標努力。

(工商 )