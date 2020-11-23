儘管物聯網（IoT）革命可能仍在初期，但它已經來到一個與智慧手機變革的相似之處：Arm強大的生態系都是這兩者往前發展的驅動力。

談到驅動無所不在的物聯網的創新與採用，可以三個數字凸顯Arm所處的獨特地位：70、1,000與 1,800。Arm於三十年前創立以來，拜所有合作夥伴出貨1,800億個Arm架構晶片之賜，Arm的技術已觸及全球70％的人口。這1,800億個晶片中，超過1,000億個晶片是在過去五年內出貨的。

Arm預計終端裝置AI（由終端裝置直接處理數據，並產出可執行的洞察），將驅動物聯網產出更多價值，並加速各界採用。為了能以兼顧成本與耗電的智慧終端裝置，做到大量的、有效的物聯網部署，今年稍早Arm宣布推出業界第一個微神經網路處理器Ethos-U55以及Cortex-M55微處理器。最近，Arm也宣布推出Ethos-U65，把同樣的能力推升至更高的效能，並把微神經網路處理器的能力延伸至Cortex-A架構的系統。

為了進一步加速AI在終端裝置上的部署，Flexible Access的產品選項已經擴大並包含Cortex-M55與Ethos-U55，Flexible Access合作夥伴可以利用這些產品自由的探索、實驗與設計，無須預先支付任何授權費用。

Flexible Access自2019年夏季推出以來，已有超過100家的企業簽約加入，其中包括新創公司、特殊應用積體電路（ASIC）廠商以及已有相當規模的半導體廠，其中一半以上是第一次與Arm合作的矽晶圓夥伴。

隨著更多夥伴持續簽約加入，Arm也為Flexible Access客戶推出Roadmap Guarantee，並將逐步發展這項計劃，讓合作夥伴更有信心的長期研發物聯網解決方案。Roadmap Guarantee可以確保Arm Flexible Access產品選項中的CPU將持續提供達五年，未來Cortex-M與Ethos-U系列產品上市後將儘快納入Flexible Access。

Flexible Access的更新，讓矽晶圓夥伴可以更便利地取用Arm終端裝置AI矽智財，也能從軟體開發人員生態系中獲益。Arm將更致力於讓運用Arm架構開發軟體的體驗無縫而簡單的部署。雲原生資料中心服務導向的架構，正與構成嵌入式終端與端點裝置的各式各樣的硬體產生碰撞。Arm正與生態系夥伴合作，確保那些不同且持續演進的工作量，能在各個裝置與作業系統上，簡單地轉移、維護與部署，同時還能無縫地連接到所有的雲端服務。

因此，Project Cassini相形重要。Project Cassini是個開放、建立標準架構的提案，目的是在安全的Arm終端生態系上，帶來雲原生的軟體體驗。Arm也持續擴大與例如微軟等夥伴的協作，為開發人員達成統一且簡化的AI體驗，讓他們能鎖定Arm架構的矽晶圓，部署共用的、整合式的Azure架構工具。

在Arm持續投資、賦予物聯網開發者全新能力的同時，其矽晶圓夥伴生態系展開的工作成果也相當驚人。例如，瑞薩電子（Renesas）近期宣布他們將擴大（以Cortex-M架構的）微控制器對Google的TensorFlow lite的支援，以促成tinyML驅動的解決方案，來應對諸如智慧家庭與工業自動化的馬達控制與預測性維護等應用。

Arm的技術促成了智慧手機革命，徹底改變人們使用科技的方式。現在，Arm的技術將帶動更多的物聯網變革，未來人們也需要物聯網在各個層面上改善生活。Arm對於智慧手機的創新，持續訂下極高的標竿，而對於物聯網的創新與它改變人們生活的無限潛能，Arm也將與生態系夥伴協力達成。

(工商 )