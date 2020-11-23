櫃檯買賣中心「櫃買市場業績發表會」將於本周推出「櫃買特色」、「生技醫療」及「半導體應用」等主題，邀請宇智(6470)、神準(3558)、新麥(1580)、杏昌(1788)、太醫(4126)、科懋(6496)、展匯科(6594)、友威科(3580)、晶焱(6411)說明公司營運及未來產業前景。

櫃買中心指出，上櫃公司產業類別多元，產業聚落完整，且有不少在各產業領域深具特色的隱形冠軍，其中生技醫療產業是櫃買市場重要特色產業之一，截至109年10月底止，生技醫療類上櫃公司的總市值為6091億元，占上櫃公司總市值約16%；隨著AIoT與5G技術的演進，半導體應用領域的發展備受期待，截至109年10月底止，半導體類上櫃公司的總市值為1.2兆元，占上櫃公司總市值約31%。

櫃買將於11月24日邀請從事生產無線寬頻網路應用設備之網通廠—宇智、國內無線通訊網路產品製造及行銷廠-神準及烘培設備廠—新麥3家公司參加「櫃買特色」主題的業績發表會；11月26日將邀請醫療器材銷售與代理服務廠—杏昌、主攻拋棄式醫療器材廠—太醫及從事罕見疾病藥物與快速檢驗試劑代理銷售廠—科懋等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

11月27日則安排「半導體應用」作為壓軸，邀請的公司有主攻安全辦識、行動周邊及電腦周邊發展之IC設計廠—展匯科、真空濺鍍設備及鍍膜代工廠—友威科及靜電放電防護元件廠—晶焱等3家公司與會。

(時報資訊)