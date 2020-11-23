台股加權指數開在13,793.55點，一開盤就刷新歷史新高，產能吃緊的台積電（2330）開在494.5元，聯電（2303）早盤大漲逾5％，股價也改寫歷史高價，在晶圓雙雄帶動下，指數一鼓作氣向上攻堅，早盤一度來到13,848.06點，大漲逾百點，衝上13,800點關卡。

美國感染新冠肺炎的人數持續上升，再加上聯準會為疫情設立的緊急借貸計畫面臨到期疑慮，讓經濟復甦前景蒙上陰影，衝擊美國四大指數11月20日全面走低。

道瓊工業平均指數11月20日下跌0.75％（219.75點）、收29,263.48點；周K線下跌0.73％。

那斯達克指數下跌0.42％（49.74點）、收11,854.97點；周K線上漲0.22％。

費城導體指數下跌0.57％（14.72點）、收2,555.50點；周K線上漲1.86％。

台新投顧指出，疫苗研發進度樂觀，即將在12月問世, 疫情可望降溫。美國總統大選結果仍有爭議，美國司法部長已授權官員，對大選中可能存在的違規行為展開調查，相關訊息，將對市場產生影響。

在台股部分，在資金行情帶動下，低基期、非電子股受外資追捧，預期台股加權指數將持續震盪走高。後勢觀察重點包括各生技公司疫苗進度、美國財政刺激政策進度。

台新投顧指出，台股焦點族群可留意半導體、IC設計、5G手機與基地台相關載板與零組件，iPhone 12供應鏈，漲價概念股如塑化、鋼鐵、水泥，疫苗問世後，受惠題材包括觀光、百貨、飯店等族群。

(工商 )