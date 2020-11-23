12月台指期今日開盤上漲57點，為13790點，金融期及電子期攜手開高。

永豐期貨指出，台指期上週五下跌9點至13733點。價差方面，台指期正價差縮至16.56點，電子期正價差縮至0.65點，金融期逆價差擴至-3.27點。現貨部分，三大法人賣超32.83億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少366口至10244口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少1534口至21838口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加364口至-528口。

永豐期貨表示，台股創歷史新高後，投資人軋空行情是否持續，或高檔短線是否出現獲利調節賣壓。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在15800點，賣權未平倉最大量集中在12000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.19升至1.2。VIX指數下跌0.34至19.13。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。

(時報資訊)