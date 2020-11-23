秋鬥大遊行昨天結束，國民黨革實院長羅智強今早宣布再發動100輛小強公車繞經總統府、奔馳雙北街頭3個月，其中52輛「新聞自由公車」，將在11月27日上路；第二波的48輛「公投反萊豬公車」，預定明年的1月1日上路。他強調「反萊豬、抗議新聞自由已死，面對獨裁，你我都不是局外人。」

羅智強在臉書秀出一張昨天在自由廣場參加「秋鬥」時，與民眾拳碰拳的相片說：「拳拳相印，是行動的承諾， 100輛公車上路，抗獨裁，我行動。」

羅智強說，昨天和大家一起上凱道，一位民眾和他拳碰拳時說：「羅智強，你一定要加油，捍衛台灣搖搖欲墜的民主。」他：「這碰拳，就是我的承諾，必全力以赴，用行動對抗獨裁政府。」所以，他宣布租100輛公車走雙北，「反萊豬、抗議新聞自由已死，面對獨裁，你我都不是局外人。」

「真的很怒！真的受夠了民進黨這個鴨霸獨裁的政府。」羅智強指出，他決定用《伊羅寓言》的售書所得，再加碼租100輛民主公車走大台北，各跑3個月，奔馳總統府。

他說，其中52輛是新聞自由公車，掛著「台灣新聞自由已死」＂Freedom of press is dead in Taiwan.＂ 的中英標語，向國人以及在台灣的國際友人，發出最沉痛的怒吼， 52輛公車，象徵搶救中天52台，搶救台灣的新聞自由，因為12月11日中天是否斷訊的最大關鍵，在於高等行政法院會不會准許中天提出的假處分。

他指出，另外48輛則掛著「828公投反萊豬」，宣示台灣人民捍衛健康，決不退縮的堅持，號召大家明年8月28日站出來公投，用人民意志，向萊豬說不。

第一波的52輛「新聞自由公車」，將在11月27日上路；第二波的48輛「公投反萊豬公車」，預定在明年的1月1日上路。

羅智強強調，雖然他不是政二代、也不是富二代，沒有家族累下的豐厚財產，但出錢出力絕不落於人後，因為，面對民進黨威權獨裁的黑色巨浪，我們都有責任站出來捍衛台灣的民主和自由，「我不是局外人，也不是路人甲，我要當一個力挽黑色狂瀾的行動派，伊羅寓言，小強公車，捍衛民主，拳力出擊。」

(中時 )