秋鬥大遊行昨天結束,國民黨革實院長羅智強今早宣布再發動100輛小強公車繞經總統府、奔馳雙北街頭3個月,其中52輛「新聞自由公車」,將在11月27日上路;第二波的48輛「公投反萊豬公車」,預定明年的1月1日上路。他強調「反萊豬、抗議新聞自由已死,面對獨裁,你我都不是局外人。」

羅智強在臉書秀出一張昨天在自由廣場參加「秋鬥」時,與民眾拳碰拳的相片說:「拳拳相印,是行動的承諾, 100輛公車上路,抗獨裁,我行動。」

羅智強說,昨天和大家一起上凱道,一位民眾和他拳碰拳時說:「羅智強,你一定要加油,捍衛台灣搖搖欲墜的民主。」他:「這碰拳,就是我的承諾,必全力以赴,用行動對抗獨裁政府。」所以,他宣布租100輛公車走雙北,「反萊豬、抗議新聞自由已死,面對獨裁,你我都不是局外人。」

「真的很怒!真的受夠了民進黨這個鴨霸獨裁的政府。」羅智強指出,他決定用《伊羅寓言》的售書所得,再加碼租100輛民主公車走大台北,各跑3個月,奔馳總統府。

他說,其中52輛是新聞自由公車,掛著「台灣新聞自由已死」"Freedom of press is dead in Taiwan." 的中英標語,向國人以及在台灣的國際友人,發出最沉痛的怒吼, 52輛公車,象徵搶救中天52台,搶救台灣的新聞自由,因為12月11日中天是否斷訊的最大關鍵,在於高等行政法院會不會准許中天提出的假處分。

他指出,另外48輛則掛著「828公投反萊豬」,宣示台灣人民捍衛健康,決不退縮的堅持,號召大家明年8月28日站出來公投,用人民意志,向萊豬說不。

第一波的52輛「新聞自由公車」,將在11月27日上路;第二波的48輛「公投反萊豬公車」,預定在明年的1月1日上路。

羅智強強調,雖然他不是政二代、也不是富二代,沒有家族累下的豐厚財產,但出錢出力絕不落於人後,因為,面對民進黨威權獨裁的黑色巨浪,我們都有責任站出來捍衛台灣的民主和自由,「我不是局外人,也不是路人甲,我要當一個力挽黑色狂瀾的行動派,伊羅寓言,小強公車,捍衛民主,拳力出擊。」

(中時 )