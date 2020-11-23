「人生23歲只有一次而已！讓我們讓XX可以有個難忘的生日！」昨晚間有網友在臉書社團PO出一段影片指出「很可憐呀！朋友生日，被綁在鋼管車上遊街啦！」同時還請來辣妹炒熱氣氛，影片曝光後讓不少網友笑開懷「這是槍斃前的遊街示眾吧？笑死」。

鋼管妹嗨喊「人生23歲只有一次」 壽星遭綁鋼管遊街萬人笑瘋

有網友21日晚間於臉書《爆廢1公社》表示，剛行經台南大灣路時，先是看到一名穿著火辣的鋼管女郎站在吉普車頂，手拿麥克風向在場的鄉親朋友表示「若有打擾了，在此先說聲不好意思」，之後接著說「人生23歲只有一次而已！讓我們讓XX可以有個難忘的生日！」

原來這並非婚喪喜慶的表演，而是要替人慶生，只見第二台車輛上，一名男子直挺挺地站在車頂上，仔細一看卻發現，他竟被保鮮膜五花大綁，完全無法動彈，那充滿怨念的表情，完全看不見一絲生日的喜悅，只能接受鋼管女郎的祝賀「可以跟我一起喊生日快樂嗎？1、2、3生日快樂」。

從鋼管辣妹的視角看，可看出男主角非常無奈。（圖／翻攝自爆廢1公社）

影片曝光後，立刻造成轟動，瞬間吸引上萬網友朝聖，網友紛紛留言「他的無奈臉，是不是遺憾自己已經被捆成這樣了，竟然沒有被辣妹舞者當作鋼管...」、「這是槍斃前的遊街示眾吧？笑死」、「如果沒有花車的聲音感覺好像古代的洗門風」、「一個嗨爆、一個尷尬爆，尬爆。」

(中時新聞網)