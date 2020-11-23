29屆2021台灣精品獎得獎名單於日前揭曉，廣穎電通「連續13年」獲此榮耀肯定，今年廣穎以「Type-C埠．USB3.2Gen2超高速介面」外接式固態硬碟-PC60，以及「3.5吋．擁8TB海量」的外接式硬碟-Stream S07獲得兩個獎項，如此驚人的得獎紀錄體現出廣穎設計團隊在創意及產品研發上堅持不懈、精益求精的創作精神。

台灣精品獎自民國82年創辦以來，被譽為台灣產業界的奧斯卡獎，每年皆吸引上千件的產品爭取榮耀，廣穎憑藉深厚的設計創作實力，連續13年不缺席，獲獎件數更已超過50個。

「纖薄．輕巧．好攜帶」是PC60的主要特色，長寬各只有近8公分，厚度也僅約1公分；方形外型及掌心大小的輕薄設計易握持、小巧體積還可輕易放入口袋或包包的夾層中、配備的吊飾孔，讓使用者可輕鬆吊掛於個人物品或穿入鑰匙圈，方便易攜。

切合未來行動介面市場主流，PC60採Type-C傳輸埠與USB3.2Gen2超高速介面，資料傳輸速率提升至10Gbps，實測連續讀/寫速度最高可達每秒540MB/500MB，擁高達1.92TB的存儲容量，可轉瞬存取文件、高解析影音資料，或釋放電腦寶貴空間，完美契合旅外商務人士、創意或媒體工作者對於速度效能的極致要求。

Stream S07設計理念源自日本縮微式園林景觀-枯山水意象，首創岩石紋外觀，仿造石塊自然錯位裂縫，同時做為雙面（L型）LED指示燈，可輕鬆掌握使用狀態；此外，其也是側開式散熱孔，能降低入塵率，進而提升產品耐用性。獨特美型猶如一件傢飾品，彷若置身於枯山水庭園，細細品味禪宗的極簡美學。且其長寬比尺寸為業界最小，可依照環境不同選擇直立或水平擺放，有效節省空間，卻不失美感。

提供最高達8TB的超大容量，搭載USB3.2Gen1超高速傳輸介面及5Gbps的讀寫速度，可輕鬆儲存多達130萬張照片、200萬首歌曲、800部4K超高清電影或320萬本電子書。還支援電視錄影，不僅可大量存放你所喜愛的節目，還能減少影音檔案對電腦內接硬碟的負擔及損耗，釋放電腦寶貴空間，為媒體工作者、多工處理使用者、電視錄影習慣者及熱血玩家的最佳首選。

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