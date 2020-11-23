全球領先的高效能感測器解決方案供應商艾邁斯半導體（ams AG）發布TCS3410，結合環境光/RGB色彩和閃爍偵測感測器，佔位面積僅為2mmx1mm，進一步擴展了客戶在其無邊框和超窄邊框手機中的選擇。

TCS3410的高度僅為0.5毫米，可以輕鬆地安裝在前置相機的水滴瀏海區域或智慧手機的超窄邊框中，協助製造商最大限度地提高螢幕與機身比例並因此最大化可視顯示區域的設計。

採用TCS3410擴展功能和先進效能的智慧型手機即使在最具挑戰性的弱光條件下也可以提供更平滑，反應更靈敏的顯示亮度管理；卓越的相機效能以及更好的白平衡和圖像色彩校正；並消除了由人造光源引起的高頻閃爍所引起的相機圖像和視訊偽影。

TCS3410具有高靈敏度、低雜訊的紅/綠/藍（RGB）、清晰和閃爍的偵測通道，高精確度相關色溫（CCT）和低至1mlux的環境光測量功能。將可調增益提高到4096x，可實現絕佳的弱光效能，使用於閃爍偵測和環境光感測。

閃爍偵測功能的改進還擴展了在11位元解析度下偵測到的閃爍頻率範圍，最高可達7kHz。透過強化的靈敏度和採樣率，TCS3410使智慧型手機能夠在較低的光線下以更高的頻率偵測閃爍。

透過完全重新設計的電路和封裝，ams還使智慧型手機製造商更容易將感測器配置在邊框區域。與上一代ALS產品相比，像素靈敏度的提高意味著光電二極管所佔的管芯面積得以減小，而總體靈敏度卻沒有損失。在TCS3410中，光電二極管也位於封裝的一端，因此需要暴露在環境光中的區域（例如在相機光圈中）可以小至0.28mm2。

TCS3410採用1.8V電源供電，具有可配置的睡眠模式，以降低平均功耗。該感測器包括一個I2C介面，用於以最快1Mbit/s的速度與主機處理器進行通訊。

(工商 )