民進黨政府無視民意，強硬開放美國含有瘦肉精的豬肉進口台灣，想藉此換取與美更多經濟交流，20日召開的「台美經濟繁榮夥伴對話」因而眾所矚目，外界都在觀察到底換得甚麼？最後答案曝光，包括一紙5年效期的合作瞭解備忘錄（MOU）、半導體領域戰略合作為優先項目，以及將展開「科學及技術協定」的談判等。對此，前立委孫大千在臉書上大酸，民進黨根本就是「拿西裝跟美國換內褲」。

孫大千在臉書上表示，民進黨犧牲台灣人民的健康安全，卻只換來一紙保證未來五年泛泛空談的經濟對話MOU。這一次，蔡英文政府是拿「一套西裝換回一條內褲」。

孫大千怒轟，蔡英文政府在拼命大內宣時，為什麼不敢說清楚所謂的MOU只是一份備忘錄，並不具備任何強制的法律效力。對台灣究竟有什麼具體的保障？備忘錄內容所提及的大部分都是原則性的宣示，對於台美貿易關係的進展到底有什麼實質助益？

他也批，既然先前已有台美TIFA（貿易暨投資架構協定）會議面對USTR進行貿易和投資的談判，為什麼還需要一個以國務院做對口的「台美經濟繁榮夥伴對話」？根本就是多此一舉。孫大千說，沒有簽訂BTA或FTA、無法讓台灣的產品得到美國市場關稅減免，有再多的對話都是枉然；繁榮的是美國，吃虧的是台灣，蔡英文政府真的覺得台灣人民這麼好騙嗎？

該文引來網友討論，表示「慈禧太后不管人民死活」、「台灣人好騙，不騙是笨蛋」、「那不是備忘錄，是被忘錄」、「台灣那群英粉一聽到反中，就什麼都甘願被她騙了」、「MOU是沒有實質價值的產品，按英語解釋就是會議紀錄。將來五年內開的會都是屁」。

(中時新聞網)