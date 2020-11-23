大陸河南省的56歲婦人蘇敏30多年前步入婚姻，婚後盡心盡力地照顧先生、小孩，就算平時工作忙碌，她仍一肩扛起所有家務，誰知丈夫相當小氣，生活上的每個帳目都要AA制，讓她飽受煎熬，但為了家庭還是選擇隱忍。直到今年9月，蘇敏決定為自己活一次，拋下丈夫展開自駕之旅，意外在網路上爆紅。

綜合陸媒報導，當一位1960年代出生的普通女性走入婚姻，某種意義上是在進行一場豪賭，然而56歲的蘇敏實在不屬於幸運的那個；她回頭觀望自己的人生，判斷這場持續了30多年的婚姻就像「從一個隧道進入另一個隧道」，充滿著昏暗、無聲、壓抑。

蘇敏透露，她和丈夫就像是活在平行世界，例如小時候帶女兒去逛街，母女倆走在前面，老公總是一個人在後方；女兒上初三寄宿後，兩人就分房睡，聽到他關門的聲音，她才擁有沙發、電視的使用權；後來女兒回家居住，夫妻倆乾脆買了上下舖，女方睡上面，丈夫睡下面，共處一室時也幾乎不說話。

敏以車為家，在大陸各地自駕旅遊。（圖／翻攝自微博，下同）

更讓蘇敏心寒的是，丈夫除了冷暴力，發起火來還會摔東西、打人，就連生活上的開銷，也要和自己斤斤計較，讓她數度萌生離婚想法，最後為了孩子還是選擇委曲求全。去年冬天，蘇敏無意間看到直播主分享自駕旅遊過程，這才發現原來還有這種生活方式，於是她開始努力打工存錢，暗中為了離開做準備。

默默計畫一年後，蘇敏終於備齊了所有必需品，還買下一輛白色的小型掀背車，她駛出地下車庫，看著女兒的身影逐漸消失在後視鏡，她越開越快，直至離開鄭州地界，這時她不再是妻子、媽媽、女兒、外婆，只是一名普通「遊客」；事後，蘇敏將途中的點滴拍下上傳網路分享，獲得大批網友迴響。

(中時新聞網)