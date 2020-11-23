台股上周周線大漲443點、連三紅，並創6月以來單周最大漲幅，今早台股開盤再漲逾百點，持續創歷史新高價，盤中最高價來到13884點，本周周線拚連4紅。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在基本面和資金面支撐下，近期盤面呈現健康輪動格局，加上下檔支撐仍強，市場資金持續偏好明年成長、中長期趨勢受惠族群，建議仍可偏多看待台股後市。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，選後從不確定性變成確定，會使全球的投資人回歸基本面。目前不論是在科技或傳產，其實目前訂單能見度都仍然相當強勁，目前仍可看到明年的第一季還是可以維持相對比較好的水準。

在操作建議上，蕭惠中建議現階段可均衡布局電子、傳產和金融各大類股，一來是考量大盤來到相對高點；二是在目前市場資金輪動的偏多格局下，部分資金容易從較高評價的標的轉向較低評價的標的。

在題材上，蕭惠中表示，仍著眼在中長線布局，除了看好電子半導體之外，中長線著眼於汽車相關，畢竟汽車其實在這幾年的基期是相對的低，所以如果用中長線布局角度來看，汽車產業有機會是電子業外的另外一盞明燈。

廖哲宏表示，儘管全球二次疫情及國際政經情勢雜音浮現，美股亦因高檔持續出現波動，但受惠於能見度佳，且不論在基本面或是資金面都有利後市，預估台股高檔震盪格局不變，維持類股輪動格局，仍可偏多看待。

(時報資訊)