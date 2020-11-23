美國的新冠肺炎確診數飆升仍為市場帶來壓力，但疫苖持續傳出好消息則帶來提振，周日隔夜盤美股期貨小升。

目前道瓊指數期貨漲73點或0.25%，為29,285點。標普500指數期貨漲0.25%，那斯達克100指數期貨漲0.33%。

上周五美股三大指數全面下跌，道瓊指數與標普500指數為3周以來周線首度收黑，分別跌0.73%與0.77%。那斯達克指數周線小漲0.22%，為連續第二周收高。

稍早前美國政府「神速行動」（Operation Warp Speed）疫苖計畫首席科學顧問Moncef Slaoui博士表示，在美國食品藥品監督管理局（FDA）批准後24小時內，預計自12月中旬起，第一批美國民眾就開始接種新冠疫苗。他並表示，美國可望在5月前達到群體免疫的目標。

此外，Boston Private投資長Shannon Saccocia表示，防疫封鎖措施與確診持續激增，將是影響本周市場走勢的重要因素，不過到12月初可能獲得提振，因為對近期內通過臨時激勵方案的樂觀情緒正在增強。科技股與周期型股票之間的輪動可能在接下來幾周持續，而當發布的經濟數據反映消費者支出正在惡化，我們可能會看到艱難的幾天。

(時報資訊)